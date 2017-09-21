Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687

Sarıkaya sahaya indi

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Sarıkaya Belediyespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başladı.

Sarıkaya sahaya indi

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Sarıkaya Belediyespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
0 Okunma
Sarıkaya sahaya indi

Geçtiğimiz sezon ligde mücadele veren kadrosunu büyük oranda koruyan Sarıkaya Belediyespor, yaptığı takviyelerle eksikliklerini giderdi. Antrenör Cengiz Güçlüer, yeni sezonda şampiyonluğu kovalayacak, mütavazi bir ekip oluşturduklarını belirterek, ‘’A takımımıza arasına genç yetenekleri de zamanla dahil ederek, ligde en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Genç yetenekleri kazanmak istiyoruz. Sezonu açtık, çalışmalara başladık’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ceyhan’a tecrübeli kaleci
Ceyhan’a tecrübeli kaleci
Çalışmalar sürüyor!
Çalışmalar sürüyor!
Hazırlıklar tamam!
Hazırlıklar tamam!
Yozgatspor’da Yavuz dönemi
Yozgatspor’da Yavuz dönemi
Serkan ve Ahmet’e jübile
Serkan ve Ahmet’e jübile
Yozgatspor nerede?
Yozgatspor nerede?
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim