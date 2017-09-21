Sarıkaya sahaya indi

Geçtiğimiz sezon ligde mücadele veren kadrosunu büyük oranda koruyan Sarıkaya Belediyespor, yaptığı takviyelerle eksikliklerini giderdi. Antrenör Cengiz Güçlüer, yeni sezonda şampiyonluğu kovalayacak, mütavazi bir ekip oluşturduklarını belirterek, ‘’A takımımıza arasına genç yetenekleri de zamanla dahil ederek, ligde en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Genç yetenekleri kazanmak istiyoruz. Sezonu açtık, çalışmalara başladık’’ dedi.