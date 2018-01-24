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Sarıkaya rakibini kutladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Of mücadelesinde, konuk ettiği Sorgun Belediyespor’a 3-0 yenilen Sarıkaya Belediyespor, rakibini aldığı galibiyetten ötürü kutladı.

Sarıkaya rakibini kutladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Of mücadelesinde, konuk ettiği Sorgun Belediyespor’a 3-0 yenilen Sarıkaya Belediyespor, rakibini aldığı galibiyetten ötürü kutladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Sarıkaya rakibini kutladı

Sarıkaya Belediyespor sosyal medya hesabından, ‘Sorgun Belediyespor ile oynadığımız maçımızı 3-0 kaybetmemize rağmen futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş oldukları mücadeleden ve özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Sorgun Belediyespor’u da güzel ve centilmen futbollarından dolayı tebrik ediyoruz’ denildi.

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, mütevazi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını, genç yeteneklere kadroda yer verdiklerini söyledi. Güçlüer, ‘Rakibimiz karşısında ekibimiz iyi bir mücadele verdi. Sorgun ekibi yaptığı transferlerle oluşturduğu kadrosuyla zaten bu ligin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bizler ligde en iyisini yapmaya, genç yeteneklerimizi Türk futboluna kazandırma mücadelesi veriyoruz’ dedi.

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