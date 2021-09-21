Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.91
ALTIN
491.67
DOLAR
8.6611
STERLİN
11.8511
EURO
10.1848

Sarıkaya masterler lige hazırlanıyor

İç Anadolu Masterler Ligi’nde mücadele edecek olan Sarıkaya Masterler takımı lig hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Eylül 2021 Salı 00:34
Sarıkaya masterler lige hazırlanıyor

Sarıkaya Masterler takımı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’2010 yılında Sarıkaya’yı tanıtmak adına kurmuş olduğumuz kendi çabalarımız ile Sarıkaya’mızı en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak adına çeşitli turnuvalara katıldık. Bu senede İç Anadolu Master Federasyonun kurmuş olduğu lige katılma kararı aldık. Maddi manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşları spora teşvik etmek ve Roma Hamamını tanıtmak adına küçük bir adımda olsa attığımızı düşünüyoruz. İlk maçımız 26 Eylül tarihinde Aksaray Ayyıldız Master Futbol takımını ile Sarıkaya’da oynayacağız. Rakibimizi en iyi şekilde ağırlayacağız’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya Masterler Lige HazırlanıyorYozgatSarıkayaIlerigazetesiİçAnadoluMasterlerLigiSalıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esertürk’ten moral
Esertürk’ten moral
Sorgun’da kuşak sınavı
Sorgun’da kuşak sınavı
Masterler Ligi 9 Ekim’de başlıyor
Masterler Ligi 9 Ekim’de başlıyor
Yozgatspor’a Akın Beton desteği
Yozgatspor’a Akın Beton desteği
KIZLAR DA YOĞUN MESAİ
KIZLAR DA YOĞUN MESAİ
Yetişkin gençler bocce turnuvasında
Yetişkin gençler bocce turnuvasında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim