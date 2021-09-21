Sarıkaya masterler lige hazırlanıyor

Sarıkaya Masterler takımı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’2010 yılında Sarıkaya’yı tanıtmak adına kurmuş olduğumuz kendi çabalarımız ile Sarıkaya’mızı en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak adına çeşitli turnuvalara katıldık. Bu senede İç Anadolu Master Federasyonun kurmuş olduğu lige katılma kararı aldık. Maddi manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşları spora teşvik etmek ve Roma Hamamını tanıtmak adına küçük bir adımda olsa attığımızı düşünüyoruz. İlk maçımız 26 Eylül tarihinde Aksaray Ayyıldız Master Futbol takımını ile Sarıkaya’da oynayacağız. Rakibimizi en iyi şekilde ağırlayacağız’’ denildi.