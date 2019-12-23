Sarıkaya istediğini aldı

Play-Off’lara kalabilmek için Boğazlıyan Şekerspor ile çekişen Sarıkaya Belediyespor için bu hafta verimli geçti. Sarıkaya Belediyespor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederken, rakibi Boğazlıyan Şekerspor ise lider Divanlı Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Aradaki puan farkını 1’e indiren Sarıkaya temsilcisi Play-Off için umutlarını devam ettirdi. Sarıkaya Belediyespor yönetici Cengiz Güçlüer, Sarıkaya Belediyespor olarak 5 haftadır sahadan galibiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Son beş haftalık periyotta yakaladıkları çıkış ile Play-Off yarışının içinde olduklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Bu hafta biz Sorgun Gençlikspor’u mağlup ederken, Play-Off mücadelesindeki rakibimiz Boğazlıyan Şekerspor ise Divanlı Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Aradaki puan farkını 1’e indirmiş olduk. Kalan maçlarımızı da kazanarak Play-Off’a çıkacağız. Sarıkaya Belediyespor ve Sarıkaya halkı buna inandık ve başaracağız’’ dedi.