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Sarıkaya istediğini aldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor’un mağlup olduğu haftada Sorgun Gençlikspor’u yenerek istediğini aldı.

Sarıkaya istediğini aldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor’un mağlup olduğu haftada Sorgun Gençlikspor’u yenerek istediğini aldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Sarıkaya istediğini aldı

Play-Off’lara kalabilmek için Boğazlıyan Şekerspor ile çekişen Sarıkaya Belediyespor için bu hafta verimli geçti. Sarıkaya Belediyespor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederken, rakibi Boğazlıyan Şekerspor ise lider Divanlı Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Aradaki puan farkını 1’e indiren Sarıkaya temsilcisi Play-Off için umutlarını devam ettirdi. Sarıkaya Belediyespor yönetici Cengiz Güçlüer, Sarıkaya Belediyespor olarak 5 haftadır sahadan galibiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Son beş haftalık periyotta yakaladıkları çıkış ile Play-Off yarışının içinde olduklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Bu hafta biz Sorgun Gençlikspor’u mağlup ederken, Play-Off mücadelesindeki rakibimiz Boğazlıyan Şekerspor ise Divanlı Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Aradaki puan farkını 1’e indirmiş olduk. Kalan maçlarımızı da kazanarak Play-Off’a çıkacağız. Sarıkaya Belediyespor ve Sarıkaya halkı buna inandık ve başaracağız’’ dedi.

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Sarıkaya Istediğini Aldı
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