Sarıkaya elendi

Yıldızlar Erkeklerde Sarıkaya Şehit Metin Arslan ilköğretim okulu, Kayapınar İstiklal İlköğretim okulunu yenerek, ilçe birincisi oldu. Yozgat’ta yapılan final grubu müsabakalarına katılan Sarıkaya temsilcisi, Yozgat birincisini yenilerek, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, futbol takımı sporcuları ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Can Afavan’a teşekkür etti.