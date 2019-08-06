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Sarıkaya'da Voleybol kursuna devam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamında açılan Voleybol kursu devam ediyor.

Sarıkaya'da Voleybol kursuna devam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamında açılan Voleybol kursu devam ediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:16
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Sarıkaya'da Voleybol kursuna devam

Gençlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği voleybol kurusu antrenörler eşliğinde Sarıkaya Spor Salon’unda devam ediyor. Voleybol beden kontrolü sağlamak açısından oldukça yararlı olan bu spora gençler yoğun ilgi gösteriyor. Yetkililer voleybolun bir spor branşının yanında özellikle küçük yaşta bu sporun yapılması durumunda insan vücuduna da çok faydalı bir spor dalı olduğunu vurguladılar. Voleybolun insan vücuduna faydaları ise şu şekilde, ‘’Vücut duruşunu düzeltme açısından yararı oldukça fazladır. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmeyi hem hedefler hem de beslenme alışkanlığı sağlamaktadır. Voleybol oynayan çocuklar, zamanı verimli kullanmayı öğrenmektedirler. Omurgayı güçlendirerek, omurgaya yük binmesini önler. Voleybol, hem uzun hem de kısa vadede hedef belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda hem yöntem geliştirmeyi hem de öğrenmeyi sağlamaktadır. Kötü alışkanlıklardan uzak kalmayı sağlar. Takım sporu yapabileceğimiz bir spor dalıdır. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmemizi sağlar. Yardımlaşma duygusunu geliştirici özelliğe sahiptir.’’

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Sarıkayada Voleybol Kursuna Devam
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