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Sarıkaya'da miniklerin Antrenmanları sürüyor

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan Yaz Spor Okullarında antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıkaya'da miniklerin Antrenmanları sürüyor

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan Yaz Spor Okullarında antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya'da miniklerin Antrenmanları sürüyor

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanlarda öğrenciler istedikleri branşlarda çalışmalara katılıyorlar. Eylül ayı içerisinde sone erecek olan Yaz Spor Okullarında öğrenciler okullar açıldıktan sonra da istedikleri branşlarda spor yapmaya devam edebilecekler. Öğrencilerin Yaz tatillerini spor yaparak dolu dolu geçirmeleri amacıyla açılan Yaz Spor Okulları’na Sarıkayalı öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın her günü ve Sarıkaya Spor Salon’unda öğrenciler bir çok branşta spor yapma imkanı buluyor. Badminton, tekvando, basketbol, voleybol gibi branşlarda eğitim alan öğrenciler arasında yetenekli görülenler ise Yaz Spor Okulları tamamlanmasından sonra da antrenmanlara davet edilecek. 

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