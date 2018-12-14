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Sarıkaya'da Filenin Efeleri de, Sultanları da belli oldu

SARIKAYA’da gerçekleştirilen Okullar arası Genç kızlar ve erkekler Voleybol turnuvasında içe birincileri belirlendi.

Sarıkaya'da Filenin Efeleri de, Sultanları da belli oldu

SARIKAYA’da gerçekleştirilen Okullar arası Genç kızlar ve erkekler Voleybol turnuvasında içe birincileri belirlendi.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Sarıkaya'da Filenin Efeleri de, Sultanları da belli oldu

Sarıkaya ilçe Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Kızlarda tüm rakiplerini yenerek ilçe birinci Boğazlıyan Anadolu Lisesi olurken, erkeklerde A grubunda Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi, B Grubunda ise Boğazlıyan Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. Filenin sultanları  Boğazlıyan Anadolu Lisesi ile filenin Efeleri Boğazlıyan Anadolu Lisesi ve Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan il birinciliği müsabakalarında kendi ilçelerini temsil edecekler. 

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