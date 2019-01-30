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Sarıkaya çalıştırdı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde Çarşambaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarıkaya çalıştırdı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde Çarşambaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Sarıkaya çalıştırdı

Sinopspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular dün kendi tesislerinde toplanarak yardımcı Antrenör Hasan Sarıkaya gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında hazırlıklarına başladı. 
BAŞ MANİSA’DA: Öte yandan Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Sinopspor müsabakası sonrasında apar topar Manisa’ya gittiği öğrenildi. Yaşı nedeniyle Manisa’da tedavi gören annesinin yoğun bakım ünitesine alınması ve durumunun kötü olması nedeniyle Sinopspor ile oynanan müsabaka sonrasında hemen Manisa’ya gittiği öğrenildi. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bugün yapılacak olan antrenmanda takımının başında olacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör LigiYozgatspor
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