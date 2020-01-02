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Sarıkaya Belediye dert etmiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor, Divanlı Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyeti dert etmiyor.

Sarıkaya Belediye dert etmiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor, Divanlı Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyeti dert etmiyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Sarıkaya Belediye dert etmiyor

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, Divanlı Gençlerbirliği karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ancak, sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Lider karşısında kaybettikleri üç puanı dert etmediklerini dile getiren Güçlüer, ‘’Divan Gençlerbirliği ile oynadığımız ve kaybettiğimiz bu müsabakanın telafisini bu hafta oynayacağımız Boğazlıyan Şekerspor karşısında telafi edeceğiz. Play-Off’lara kalmayı istiyoruz ve bunu başarmak şuanda tamamen bizim elimizde. Bizim gibi Play-Off’lara kalmak isteyen ve 2 puan önümüzde bulunan Boğazlıyan Şekerspor’u Cumartesi günü deplasmanda yenerek rakibimizin önüne geçmek istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalışıyoruz ve güçlü rakibimizi deplasmanda yenebilecek güce sahibiz. Boğazlıyan Şekerspor’un bu hafta Tuzkayaspor karşısında aldığı beraberlik bizim elimizi çok daha güçlendirdi. Aradaki puan farkı 2’de kaldı ve bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Cumartesi günü rakibimizi deplasmanda yenmemiz durumunda ligin son haftasında karşılaşacağımız Sarayspor ligden çekildiğinden dolayı Play-Off’lara çıkmayı garantilemiş oluyoruz. O yüzde Cumartesi günü oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi kendi evinde mutlaka yenmemiz gerekiyor, işimizi şansa bırakamayız’’ dedi. 

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Sarıkaya Belediye Dert Etmiyor
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