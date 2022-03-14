Sarıkaya Arslan’ı ziyaret etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fransa’dan selam gönderen Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Fransa dönüşünde de Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti. Başkan Arslar, ‘’Değerli sanatçı kardeşim Yozgat sevdalısı Mümin Sarıkaya Fransa programı dönüşü ziyaretime geldi. Kendisiyle Yozgat, sanat, müzik, kültür adına çok keyifli bir sohbet imkanı buldum. Bu arada Fransa Lyon'dan gurbetçi kardeşlerimizin Yozgatspor için gönderdiği emaneti de teslim aldım. İnşallah daha sık görüşmek üzere sözleştik’’ dedi.

Mümin Sarıkaya ise Fransa’da yaptığı program sonrasında Fransa’daki Yozgatlıların kendisine vermiş oldukları emanetleri Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a teslim ettiğini söyledi. Kendisinin de büyük bir Yozgatspor taraftarı olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, Yozgatspor’un bu sezon sonunda istediği noktaya geleceğine inandığını sözlerine ekledi.