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Sarıkaya 1 set ile tamamladı

Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Sarıkaya Gençlikspor, Yurdum Gençlikspor ve Kırşehir Akademispor takımları ile mücadele ettiği grupta sadece 1 set alabildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:07
Sarıkaya 1 set ile tamamladı

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi’nde Yurdum Gençlikspor ve Kırşehir Akademispor ile karşı karşıya gelen Sarıkaya Gençlikspor ilk müsabakada Yurdum Gençlikspor’a 3-0 ikinci müsabakada ise Kırşehir Akademispor’a 3-1 mağlup olarak lige tamamladı. Ligde sadece bir set kazanabilen Sarıkaya Gençlikspor grubu son sırada bitirdi. Önceki gün Kırşehir Akademispor ile karşı karşıya gelen Sarıkaya Gençlikspor, ilk sette başa baş bir oyun ortaya koydu. İyi mücadele etmesine karşılık rakibinin sayılarına engel olamayan Sarıkaya Gençlikspor bu seti 25-22 kaybederek 1-0 geriye düştü. Müsabakanın ikinci setinde oyuna ağırlığını koyan Kırşehir Akademispor, ikinci seti Sarıkaya Gençlikspor karşısında 25-10 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Müsabakanın üçüncü setinde tekrar toparlanan Sarıkaya Gençlikspor, bu seti 25-22 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette ise Kırşehir Akademispor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Sarıkaya Gençlikspor bu seti 25-8, müsabakayı ise 3-1 kaybetti. 

Son Güncelleme: 24.04.2022 17:14
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