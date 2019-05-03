Yozgat Amatör Sporunun efsane isimlerinden Merhum Kamil Kılıçaslan’ın 1989 yılında kurduğu ve renklerini sarı kırmızı olarak belirlediği Sarayspor, 30 yıl aradan sonra tarihinde ilk defa sarı lacivert forma ile mücadele etti. Geçtiğimiz yıl rahatsızlığı sonucunda vefat eden İmparator lakaplı Kamil Kılıçaslan’ın vefatının ardından kulüp başkanlığı görevine kulüp yöneticilerinden Suat Selçuk geldi. Selçuk idaresindeki Yozgat Sarayspor İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde dört müsabakaya çıkarken, geçtiğimiz hafta oynadıkları Bişekspor müsabakasına sarı lacivertli forma ile çıktı. Tarihinde ilk defa sarı lacivertli forma ile sahaya çıkan Sarayspor’u gören herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Sarayspor’un kurucu Başkanı Kamil Kılıçaslan, koyu bir Galatasaray taraftarı olması nedeniyle takımının forma rengini sarı kırmızı olarak belirlemiş ve bu sezona kadar her zaman sarı kırmızılı forma ile sahaya çıkmıştı. Tarihinde ilk defa sarı lacivertli forma ile mücadele eden Sarayspor’a bu formaların bir iş adamı tarafından yaptırıldığı bu nedenle de sahaya sarı lacivertli forma ile çıkıldığı öğrenildi. Maddi sorunları bulunan kulüp şuanda İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ilk yarısını zirvede tamamladı.