Sarayspor, galibiyete kilitlendi

Yozgat Sarayspor Kulüp Başkanı Kamil Kılıçaslan, bu sene iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligin normal sezonunun ikinci sırada tamamladıklarını söyledi. Diğer grubun ikincisi olan Çiğdemlispor ile Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkma mücadelesi içerisine girdiklerini dile getiren Kılıçaslan, ‘’Sarayspor olarak hedefimiz şampiyonluk bunun için hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İyi bir takıma sahibiz ve Pazar günü gülen tarafın bizim olacağımıza inanıyoruz’’ dedi.