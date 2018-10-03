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Saraykent’te spor konuşuldu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde spor koordinasyon toplantısı yapıldı.

Saraykent’te spor konuşuldu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde spor koordinasyon toplantısı yapıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Saraykent’te spor konuşuldu

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy, Saraykent İlçe Merkezinde görev yapan eğitim yöneticilerinin katıldığı toplantıda, bu yıl yapılması planlanan spor müsabakaları konusunu ele alındı. Yıl içerisinde planlanan bir günde ilçe içerisinden seçilecek öğrencilerin Yozgat´a götürülerek, buradaki tarihi yerler başta olmak üzere spor alanlarının tanıtılmasının çocukların ufuklarının genişletilmesi yolunda son derece önemli olduğu vurgulandı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy, eğitim ve öğretimin en önemli aşamalarından bir tanesinin çocukların ruhsal yönden doyurulmasına dikkat çekerek, yapılacak olan gezi, sportif faaliyetlerin Saraykent´teki tüm çocuklar açısından önemli bir ihtiyaç olduğu noktasında görüş birliğine vardıklarını kaydetti.  Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan da, böylesine önemli olan işbirliği toplantılarında yapılan planlamaların geleceğe ışık tuttuğunu, bu bağlamda işbirliğinin sürekli olarak yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinin çok yerinde ve yararlı olacağına dikkat çekti.

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