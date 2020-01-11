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Saraykent’in spor elçileri

OKUL Sporları kapsamında Saraykent ilçesini temsilen müsabakalara katılan Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi gösterdikleri performans ve elde ettikleri dereceler ile Saraykent ilçesinin adeta spor elçileri oldu.

Saraykent’in spor elçileri

OKUL Sporları kapsamında Saraykent ilçesini temsilen müsabakalara katılan Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi gösterdikleri performans ve elde ettikleri dereceler ile Saraykent ilçesinin adeta spor elçileri oldu.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:45
Saraykent’in spor elçileri

Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Kavak gözetiminde erkekler Masa tenisi kategorisinde il dördüncüsü, erkekler futbol kategorisinde il ikincisi olan Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi kızlar futsal müsabakalarında ise il birincisi oldular. Gerçekleştirilen futsal müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakan Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi sporcuları final müsabakasında Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 1-0 mağlup eden Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Futsal müsabakasında Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi ile Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sorgun Spor Salonunda karşı karşıya geldiler. Finale kadar güçlü rakiplerini eleyerek gelen son iki takım sahada kıyasıya mücadele etti. Son şampiyon Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi’ni müsabakanın ikinci yarısında attığı tek golle mağlup eden Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yozgat’ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Yozgat il şampiyonu olan Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi 6-8 Mart tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

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Saraykent’in Spor Elçileri
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