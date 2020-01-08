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Saraykent Yozgat ikincisi

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen genç erkekler Futbol müsabakasında Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi il ikincisi oldu.

Saraykent Yozgat ikincisi

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen genç erkekler Futbol müsabakasında Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi il ikincisi oldu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:43
Saraykent Yozgat ikincisi

Yozgat Bozok Üniversitesi Sentetik sahasında oynanan final müsabakasında Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakanın ilk yarısını Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında skoru 1-1’e getiren Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi, müsabakanın sonlarına doğru kalesinde gördüğü golle rakibine 2-1 mağlup oldu. Tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükselen Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi final müsabakasında Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi’ne yenilince Yozgat ikincisi oldu. Müsabaka sonrasında Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi kupa ve madalyasını Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün’ün elinden aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Saraykent Yozgat Ikincisi
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