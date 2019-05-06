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Saraykent rövanşı aldı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi Cumartesi günü oynanan müsabaka ile devam etti.

Saraykent rövanşı aldı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi Cumartesi günü oynanan müsabaka ile devam etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Saraykent rövanşı aldı

Lider Sarayspor konuk ettiği Çandırspor’u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korurken, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını da 4’e yükseltti. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği deplasmanda Saraykenspor’a 4-2 yenildi. Saraykentspor aldığı bu galibiyet ile Divanlı Gençlerbirliği ile puanları eşitlerken, rakibinden de ilk müsabakanın rövanşını almış oldu. Günün son müsabakasında ise Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor’u 5-2 mağlup etti. 

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