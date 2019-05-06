Saraykent rövanşı aldı

Lider Sarayspor konuk ettiği Çandırspor’u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korurken, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını da 4’e yükseltti. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği deplasmanda Saraykenspor’a 4-2 yenildi. Saraykentspor aldığı bu galibiyet ile Divanlı Gençlerbirliği ile puanları eşitlerken, rakibinden de ilk müsabakanın rövanşını almış oldu. Günün son müsabakasında ise Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor’u 5-2 mağlup etti.