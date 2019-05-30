Saraykent kendinden emin

Ligde özellikle ikinci yarıda aldığı sonuçlar ile lider Sarayspor’un 1 puan gerisinde puan cetvelinin üçüncü sırasında bulunan Saraykentspor, gözünü İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne dikti. Haftayı Yozgat SHÇEKspor galibiyeti ile kapatan Saraykentspor ara vermeden Cumartesi günü oynayacağı Sarayspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Lider Sarayspor karşısında galip gelmekten başka şansı olmayan Saraykentspor’da oyuncular güçlü rakiplerini yeneceklerinden eminler. Saraykentsporlu oyuncular ligin son haftasına kadar zirve yarışından kopmadıklarını hatırlattılar. Bu sezon verdikleri emeğin karşılığını bu hafta oynayacakları müsabaka ile alacaklarına inandıklarını söyleyen Saraykentsporlu oyuncular, ‘’Ligin son haftasında lider Sarayspor’a konuk olacağız. Ligin ilk yarısında yenildiğimiz rakibimize bu kez aynı fırsatı tanımayacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve emeklerimizin karşılığını Sarayspor’u yenerek alacağımıza inanıyoruz. Zor bir müsabaka olacak ama sahadan galip ayrılan ve şampiyon olan taraf biz olacağız’’ dediler.