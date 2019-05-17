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Saraykent gözünü zirveye dikti

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren Saraykentspor, gözünü zirveye dikti.

Saraykent gözünü zirveye dikti

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren Saraykentspor, gözünü zirveye dikti.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Saraykent gözünü zirveye dikti

Lider Yozgat Sarayspor’un bir puan gerisinde averaj ile üçüncü sırada bulunan Saraykentspor, bu hafta sonu konuk edeceği Çandırspor’u yenerek rakiplerini puan kaybetmesini bekleyecek. Saraykentspor Kulüp Başkanı İsmet Öcal, ligde liderin bir puan gerisinde bulunduklarını söyledi. Hedeflerinin ligi ilk iki sırada tamamlayarak bir üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Öcal, ‘’Sezona iyi bir başlangıç yapamamamıza rağmen kalan haftalarda oyuncularımızın özverili oyunları ile ligin bitimine üç hafta kala zirve yarışına dahil olduk. Kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak hedefimiz olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Bu hafta ligin ilk yarısında berabere kaldığımız Çandırspor’u konuk edeceğiz. Güçlü rakibimizi kendi sahamızda yenerek takibimizi devam ettirmek istiyoruz. Çandırspor müsabakasına oyuncularımız tam manasıyla hazırlar. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak rakibimizi Saraykent’ten puansız göndereceğimize inanıyoruz’’ dedi. 

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