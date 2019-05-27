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Saray'da dönüş hazırlığı

YOZGAT'ın taanınmış renkli simalarından, amatör spora unutulmayacak kazanımlarda bulunan, son nefesine kadar yeşil sahalardan, spordan uzak kalamayan merhum Kamil Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı Sarayspor, yeniden birinci küme dönüş yapabilmenin hesaplarını yapıyor.

Saray'da dönüş hazırlığı

YOZGAT'ın taanınmış renkli simalarından, amatör spora unutulmayacak kazanımlarda bulunan, son nefesine kadar yeşil sahalardan, spordan uzak kalamayan merhum Kamil Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı Sarayspor, yeniden birinci küme dönüş yapabilmenin hesaplarını yapıyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Saray'da dönüş hazırlığı

Bitime bir hafta kala karşılaştığı Bişekspor'u 5-1 yenerek, 20 puan ile zirvedeki yerini koruyan Sarayspor, önümüzdeki hafta konuk edeceği Saraykentspor karşısında alacaği beraberlikte bile önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'inde mücadele hakkını elde edecek. Kulüp Başkanı Suat Selçuk, ''Kurucumuz Kamil abimizin anısını ve emanetini en iyi şekilde korumak, daha iyi noktalara getirebilmek için mücadele veriyoruz. Amacımıza kısmen ulaştık. Önümüzdeki hafta tur atmak istiyoruz'' dedi. 

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