Saray arayı açıyor

Sezona Çadırspor beraberliği ile başlayan Sarayspor geride kalan 6 haftada namağlup olarak liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçileri Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ile Saraykentspor arasında dört puan fark açan Sarayspor, şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Bu hafta Divanlı Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Sarayspor güçlü rakibini yenerek şampiyonluk yolunda da önemli bir avantaj yakalamanın peşinde. Sarayspor kulüp başkanı Suat Selçuk, bu sene mutlak şampiyonluk parolası ile başladıkları İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hedeflerine namağlup olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Güçlü takımları geride bırakarak şuanda en yakıp takipçilerinin 4 puan önünde zirvede bulunduklarını hatırlatan Selçuk, ‘’Zirveyi kimseye bırakmaya niyetimiz yok. Sezon sonunda şampiyonluk turunu atan taraf biz olacağız. Takımımız inanıyoruz ki yeni sezonda hak ettiği yer olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ndeki yerini alacaktır’’ dedi.