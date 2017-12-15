-Şanssızlığımızı kıracağız

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, yıllardır Yozgatspor’un Kayseri Şekerspor ile tatlı bir rekabet içerisinde olduğunu bildiğini söyledi. Kayseri temsilcisinin sürekli Yozgatspor’a ters gelen bir ekip olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Pazar Kayseri Şekerspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak bu şansızlığımızı kırmak istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteği ile rakibimizi Yozgat’tan eli boş gönderip, devre arasına da moralli girmenin hesaplarını yapıyoruz. Kayseri maçını kazanmamız durumunda istediğimiz 9 puanlık seriyi de yakalamış olacağız’’ dedi.