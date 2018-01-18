Şanssızdık

Kadirli Demirspor müsabakasında istenilen performansı gösterememelerine rağmen gol pozisyonlarına girmeyi başaran kırmızı siyahlı ekibin gol ayakları Hakkı Tosun ve Ali, Kadirli Demirspor müsabakasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını yakaladıkları pozisyonlarda ise şansız olduklarını dile getirdiler.

Hakkı Tosun, Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında gol bulabilmek için çok çalıştıklarını bir de ilk maçın stresi olmasından dolayı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Her şeye rağmen rakip filelere iki gol bıraktığını dile getiren Tosun, ‘’Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Takımımı galibiyete taşımak için gollerime devam edeceğim’’ dedi.

Kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Ali ise Kadirli Demirspor karşısında hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda iki tane net pozisyon yakaladığını ancak şansız bir şekilde birini direğe diğerini ise auta gönderdiğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağına vurgu yapan tecrübeli oyuncu, ‘’Ben bu takıma gol atmak ve attırmak için geldim. Bu hafta Yozgatspor forması altında ilk defa sahaya çıktım. İstediğim gibi oynayamadım ama buna karşılık net iki tane pozisyon yakaladım. Bu hafta golümü atamadım ancak önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağım ve gollerimi atacağım. Yozgatspor forması altında bu sezon en az 10 gol atmak ve attığım bu goller ile de takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum’’ diye konuştu.