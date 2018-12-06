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Şansımız devam ediyor

KAMİL Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Çekerek Belediyespor ligin ilk yarısını 5’inci sırada bitirmesine karşılık Play-Off şansını sürdürüyor.

Şansımız devam ediyor

KAMİL Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Çekerek Belediyespor ligin ilk yarısını 5’inci sırada bitirmesine karşılık Play-Off şansını sürdürüyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Şansımız devam ediyor

Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu, son oynadıkları Boğazlıyan Şekerspor müsabakasında çok gol kaçırdıklarını ve galip gelecekleri bir müsabakayı 0-0 berabere tamamladıklarını söyledi. Her şeye rağmen ilk iki şanslarının devam ettiğini belirten Uslu, ‘’Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Çekerek Belediyespor olacak. İlk yarıyı lider Sorgun Belediyespor’un 10, ikinci sıradaki Sorgun Gençlikspor’un ise 4 puan gerisinde tamamladık. Ancak ilk iki şansımız halen devam ediyor. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanıp yükselişe geçeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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