Sancak koşusu yaptılar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Valiliğin önünde başlayıp Cumhuriyet alanında son bulan sancak koşusu gerçekleştirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlü bünyesinde açılan spor okullarında antrenmanlara katılan bazı sporcuların yer aldığı sancak koşusunda sporcular Cumhuriyet alanına gelerek açtıkları Türk Bayrağını dalgalandırdılar. Daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından sancak koşusuna katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.