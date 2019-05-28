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Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor

Ligin bitimine bir hafta kala üç takım Birinci Amatör Küme Futbol Ligi vizesi alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Pazar günü oynana müsabakalar sonunda lider Sarayspor, Bişekspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken en yakın takipçilerinden Divanlı Gençlerbirliği deplasmanda Çandırspor’u 6-2, Saraykentspor ise deplasmanda Yozgat SHÇEKspor’u 6-1 mağlup ederek takiplerini sürdürdüler. Ligin son haftasında Divanlı Gençlerbirliği Yozgat SHEÇEKspor’u yenmesi durumunda bir üst lige çıkmayı başaracak. Ligin son haftasında şampiyonluğa oynayan iki lider Sarayspor ile Saraykentspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada lider Sarayspor sahadan bir puan ile bile ayrılsa bir üst lige çıkmayı başaracak. Saraykentspor’un ise bir üst lige çıkabilmesi için galibiyet dışında başka bir şansı bulunmuyor.

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