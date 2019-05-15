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Şampiyonluk yarışı kızıştı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu alınan sonuçların ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Şampiyonluk yarışı kızıştı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu alınan sonuçların ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Şampiyonluk yarışı kızıştı

Lider Yozgat Sarayspor, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımına 4-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, Divanlı Gençlerbirliği takımı ise lider ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Saraykentspor ise deplasmanda Bişekspor’u 2-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Ligde oynana diğer müsabakada ise Çadırspor konuk ettiği Yozgat SHÇEKspor ile 3-3 berabere kaldı.

Son Güncelleme: 14.05.2019 16:51
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