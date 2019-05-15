Şampiyonluk yarışı kızıştı

Lider Yozgat Sarayspor, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımına 4-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, Divanlı Gençlerbirliği takımı ise lider ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Saraykentspor ise deplasmanda Bişekspor’u 2-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Ligde oynana diğer müsabakada ise Çadırspor konuk ettiği Yozgat SHÇEKspor ile 3-3 berabere kaldı.