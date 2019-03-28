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Şampiyonluk seçim sonrası

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi'nde Akdağmadeni Belediyespor bu sezon öne çıkan isimlerden birisi oldu. Yeşil beyazlılar, ligde bu sezon foırtına gibi esmeye devam ediyor.

Şampiyonluk seçim sonrası

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi'nde Akdağmadeni Belediyespor bu sezon öne çıkan isimlerden birisi oldu. Yeşil beyazlılar, ligde bu sezon foırtına gibi esmeye devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Şampiyonluk seçim sonrası

YOZGAT U14 Ligi'nde şampiyonluk turu seçim sonrasına kaldı. Şampiyonluğun en büyük adayları Akdağmadenispor ile Yemenoğlu Bozokspor 6 Nisan Pazar Günü Akdağmadeni’nde karşı karşıya gelerek lig şampiyonunu belirleyecek olan müsabakaya çıkacaklar. Bu hafta oynanması gereken ancak 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle bir hafta ertelenen U14 liginde Akdağmadenispor ile Yemenoğlu Bozokspor şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ligde şuanda lider olan Akdağmanedispor en yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor karşısında alacağı puan yada puanlar takımı şampiyonluğa taşırken, Yemenoğlu Bozokspor’un galibiyetten başka şansı bulunmuyor. Yemenoğlu Bozokspor’un galibiyeti ile müsabakanın sonuçlanması durumunda iki takımda aynı puana sahip olacak ve maçın skoruna göre aralarında oynadıkları diğer müsabaka baz alınarak şampiyon belirlenecek. 

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