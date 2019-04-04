Şampiyonluk maçı Akdağmadeni’nde

Pazar günü Akdağmadeni’nde oynanacak olan müsabakada Akdağmadenispor sahadan beraberlik ile bile ayrılsa şampiyonluk turu atarken, Yemenoğlu Bozokspor’un galibiyetten başka şansı bulunmuyor. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakada Yemenoğlu Bozoksporlu oyuncular lider deplasmanda yenerek bu sezonki ikinci şampiyonluklarına ulaşmak istiyorlar. Akdağmadenispor ise şampiyonluğu kimseye bırakma niyetinde değil. Lider Akdağmadenispor oyuncuları Pazar günü konuk edecekleri en yakın takipçilerinden olan Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek şampiyonluk turu atacaklarından emin olduklarını söylediler. Bu sezon ilk şampiyonluklarına ulaşacaklarını dile getiren Akdağmadenisporlu oyuncular Yozgat’ı da grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine eklediler.