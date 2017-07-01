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Şampiyonluk için gidiyorlar

Yozgatlı Kick-Bokcüler Bolu’da düzenlenecek olan Kick-Boks Türkiye şampilonasına katılmak üzere bu günü yola çıkacaklar. 

Şampiyonluk için gidiyorlar

Yozgatlı Kick-Bokcüler Bolu’da düzenlenecek olan Kick-Boks Türkiye şampilonasına katılmak üzere bu günü yola çıkacaklar. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi 07:02
78 Okunma
Şampiyonluk için gidiyorlar

Bolu’da 5 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen 5 sporcu katılacak. İdareci Mustafa Zararsız ve Antrenör Yunus Avcı gözetiminde 46 kiloda Betül Zararsız, 40 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, 37 kiloda Mustafa Cihan Gözüpek, 34 kilo Salih Koçsoy, 50 kiloda Ebubekir Avcı şampiyonluk için Bolu’ya gidecekler. 2 binin üzerinde sporcunun katılacağı Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek olan 5 sporcunun derece ile döneceğine inandığını dile getiren Mustafa Zararsız, ‘’Bu sporcularımız daha önce de bu tip turnuvalarda bir çok başarının altına imza attılar. Bolu’da düzenlenecek olan şampiyonada da derece elde edeceklerine inanıyoruz’’ dedi.

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