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Şampiyonluk için geldim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor’da yeni transfer kaleci Gökhan Konur kırmızı siyahlı ekip ile şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Şampiyonluk için geldim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor’da yeni transfer kaleci Gökhan Konur kırmızı siyahlı ekip ile şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Şampiyonluk için geldim

Bu zamana kadar hep hedefi olan takımlarda forma giydiğini ve şampiyonluklar yaşadığını vurgulayan Konur, Yozgatspor’un da hedefi olan ve şampiyonluk isteyen bir kulüp olduğunu bu nedenle de Yozgatspor ile anlaştığını vurguladı. Bu sezon kendileri için çok iyi geçeceğine inandığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, ‘’Yozgatspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Burada gerçekten arkadaşlık ortamı çok üst düzeyde. Takım arkadaşlarım birbirleriyle şimdiden tanışıp kaynaşmışlar burada güzel bir ortam var. Bu takım şampiyonluğa inanmış ve sezon sonunda şampiyon olacağına ben de inanıyorum’’ dedi. 

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