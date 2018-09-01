Şampiyonluk için geldim

Bu zamana kadar hep hedefi olan takımlarda forma giydiğini ve şampiyonluklar yaşadığını vurgulayan Konur, Yozgatspor’un da hedefi olan ve şampiyonluk isteyen bir kulüp olduğunu bu nedenle de Yozgatspor ile anlaştığını vurguladı. Bu sezon kendileri için çok iyi geçeceğine inandığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, ‘’Yozgatspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Burada gerçekten arkadaşlık ortamı çok üst düzeyde. Takım arkadaşlarım birbirleriyle şimdiden tanışıp kaynaşmışlar burada güzel bir ortam var. Bu takım şampiyonluğa inanmış ve sezon sonunda şampiyon olacağına ben de inanıyorum’’ dedi.