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Şampiyonluk için geldim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Dersimspor’dan transfer ettiği Özgür Dökme, Yozgatspor da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Şampiyonluk için geldim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Dersimspor’dan transfer ettiği Özgür Dökme, Yozgatspor da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Şampiyonluk için geldim

Sağ-sol kenar ve forvet arkasında görev yapan kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Özgür Dökme, Bölgesel Amatör Lig’de uzun süredir forma giydiğini ve bu güne kadar 38 kez fileleri havalandırdığını hatırlattı. Yozgatspor’da da gollerine devam etmek istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, ‘’Bir zamanlar Süper Lig’de fırtınalar gibi esen Yozgatspor’un formasını giymekten gurur duydum. Ben buraya başarılı olmak için geldim ve takımımı ligin ikinci yarısında zirveye taşımak için üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Ben Yozgatspor’a şampiyonluk için geldik ve inşallah Allah nasip eder ve takımımız sezonu şampiyon olarak tamamlar’’ dedi.

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