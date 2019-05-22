Şampiyonluk heyecanını o da yaşadı

Ultraaslan taraftar grubunun arasında müsabakayı izleyen Karakoç Yozgatspor’dan sonra bu sezon ikinci şampiyonluk heyecanını Galatasaray ile yaşadı.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan şampiyonluk maçında Galatasaray tribünündeki yerini aldı.
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