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Şampiyonluk heyecanını o da yaşadı

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan şampiyonluk maçında Galatasaray tribünündeki yerini aldı.

Şampiyonluk heyecanını o da yaşadı

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan şampiyonluk maçında Galatasaray tribünündeki yerini aldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Şampiyonluk heyecanını o da yaşadı

Ultraaslan taraftar grubunun arasında müsabakayı izleyen Karakoç Yozgatspor’dan sonra bu sezon ikinci şampiyonluk heyecanını Galatasaray ile yaşadı.

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