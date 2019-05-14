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Şampiyonluk böyle geldi

Hüseyin attı, Cengiz kurtardı, şampiyonluk geldi...

Şampiyonluk böyle geldi

Hüseyin attı, Cengiz kurtardı, şampiyonluk geldi...

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Şampiyonluk böyle geldi

YOZGATSPOR’un şampiyonluğu atandan ve tutandan geldi. Akşehirspor ile Bolu’da TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayan Yozgatspor’a şampiyonluğu golcü oyuncusu Hüseyin Çelik ile kaleci Cengiz getirdi. Bolu Atatürk Stadında oynanan müsabaka penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında iki penaltıyı Yozgatspor kalecisi iki penaltıyı da Akşehirspor kalecisi kurtardı. Penaltı atışlarında iki takımda 5’er gol atarak skoru 5-5’e getirdiler. Yozgatspor’un son penaltısını geçtiğimiz hafta Kelkit Belediyespor ile oynanan müsabakada penaltı atışını kaçıran golcü oyuncu Hüseyin Çelik kullandı. Hüseyin Çelik’in direğe çarptırarak gole çevirdiği vuruşu sonrasında Akşehirsporlu oyuncu topun başına geçti. Golü attığı zaman penaltı atışları devam edecek kaçırdığı zaman ise Yozgatspor şampiyon olacaktı. Akşehirsporlu oyuncu bu stres ile kullandığı penaltı atışını üsten auta gönderince Yozgatspor’a da şampiyonluk geldi. Seri penaltı atışlarında kalesinde devleşen Cengiz takımını şampiyon yapmanın büyük sevincini yaşadı.

Son Güncelleme: 13.05.2019 17:43
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