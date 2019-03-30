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ŞAMPiYONLUK AŞKINA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor, bugün İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmak istiyor.

ŞAMPiYONLUK AŞKINA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor, bugün İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmak istiyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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ŞAMPiYONLUK AŞKINA

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da güçlü rakibi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün kendi sahalarında İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan İstanbul temsilcisi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Çelik, ‘’Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak Güneysuspor karşısında aldığımız galibiyet gibi İstanbul Spor Birliği karşısında da galip gelmek amacındayız. Ligin ilk yarısında İstanbul takımı karşısında iyi bir oyun sergilememize karşılık müsabakayı 31-31 berabere tamamlamak durumunda kalmıştık. Şimdi ligin ilk yarısındaki müsabakanın da rövanşını almak istiyoruz. Ayrıca rakibimiz karşısında alacağımız iki puan bizim Süper Lige şampiyon olarak çıkmamızı garantilememizi sağlayacak. Bu nedenle de çok önemli olan bu müsabakaya ben bütün Yozgatlı spor severleri davet ediyorum. Gelsinler bizlere destek versinler ve şampiyonluğumuzu hep beraber kutlayalım’’ dedi. 

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