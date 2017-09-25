Şampiyonluk aşkına: 3-0

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip, Hakkı Tosun’un penaltıdan ve Ali Yakup’un attığı iki golle rakibini net bir skorla yenmeyi başardı.

7. dakikada Sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Nizamettin’in ceza sahasına gönderdiği topu Ali Tayfun kafayla Hakkı Tosun’un önüne indirdi Hakkın Tosun’un vuruşunda top üst direkten döndü, dönen topu tekrar Hakkı Tosun tamamladı meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten döndü, Yozgatspor mutlak golden oldu.

12. dakikada Omar ile gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına yaptığı ortada Hakkı Tosun’un kafa şutu Kadirli Demirspor kalecisinde kaldı.

25. dakikada Ziya Nizametti’in ver kaçında Nizamettin’in ceza sahasına ortasında Hakkı Tosun’un kafasından seken topla arka direkte buluşan Ali Tayfun’un vuruşunda Kadirli Demirspor savunması topu gol çizgisinden çıkardı.

30. dakikada soldan gelişen Yozgatspor atağında Ali Yakup’un ortasında topla buluşan Hakkı Tosun topu alır almaz rakibini geçtiği anda yaptığı sert vuruş direğin yanında aut.

37. dakikada Sağ kanatta Nizamettin’in ceza sahasına gönderdiği topu kafayla Omar havalandırdı, topla buluşan Ali Tayfun gelişine sert vurdu, Kaleci soluna yatarak çıkardı, dönen top Hakkı Tosun’un ayağına çarparak az farkla auta çıktı.

40. dakikada gelişen Kadirli Demirspor atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Kıvanç’tan seken topu Akif Aliev önünde buldu, kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldı, kendinin sağından ayak içi ile yaptığı vuruş, direktör döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

44. dakikada Hakkı Tosun ceza sahası dışından topla buluştuğu anda sağda Ziya’yı göndü. Bu oyuncu topla buluşur buluşmaz arka direğe doğru yaptığı ortada Ali Yakup’tan seken topu kontrol eden Nizamettin Ali Yakup ile yaptığı duvar pasında ceza sahasına girer girmez Kadirli defansının yaptığı müdahale sonucunda yerde kaldı, müsabaka hakemi penaltı noktasını gösterdi, penaltı vuruşunu kullanan Hakkı Tosun, rakip kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 1-0

45. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kalesini terk eden Cengiz’in hatalı çıkışı sonucunda arka direkte bulunan Kadirli Demirspor oyuncusu Mustafa Aşık’ın kafa şutunda top direğin yanında auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Nizamettin’in ara pasında topla buluşan Hakkı Tosun, topu ayağından fazla açınca Kadirli Demirspor kalecisi topun sahibi oldu.

62. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında topla buluşan Omar, ceza sahasına girdi, rakip oyuncuları çalımladı açısını kaybetti vuruşunda top Kadirli Demirspor defansından döndü, dönen topu Nizamettin tamamladı meşin yuvarlak bir kez daha defansa çarparak kornere çıktı.

65. dakikada Ahmet’in kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselin Ali Tayfu’un kafa şutunu Kadirli Demirspor kalecisi yumrukla uzaklaştırdı.

67. dakikada Kadirli Demirspor kendi yarı alanından çıkmak isterken, baskı yapan Ali Tayfun topu kaptı, müsait durumdaki Ahmet’e pasını aktardı, Ahmet’in sert vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Ahmet’in pasında topla buluşan Ali Yakup, ceza sahası dışından sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

75. dakikada Yozgatspor kontra atağında topla buluşan Hakkı Tosun’un ceza sahası dışından sert şutunu Kadirli Demirspor kalecisi güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında kendi yarı alanında topla buluşan Hakkı Tosun, caza yayı üzerinde arka direğe doğru yaptığı ortada topa dokunan Ali Yakup meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 3-0

