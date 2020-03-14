ŞAMPiYONLUK AŞKINA

Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak olan Yozgat temsilcisi güçlü rakibini 13 sayı farkla yenmesi durumunda grubu şampiyon olarak tamamlayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Enis Atmaca, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı bugün oynayacakları Artvin müsabakasında da sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Artvin karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceklerini dile getiren Atamca, ‘’Güçlü rakibimizi seyircimizin gücünü de arkamıza alarak yenmek istiyorduk ancak korona virüsü nedeniyle müsabakamız seyircisiz oynanacak. Biz bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Ligde tek mağlubiyetimiz Artvin temsilcisine karşı ligin ilk yarısında almıştık. Yozgat’a namağlup olarak gelecek olan rakibimizi yenerek hem ligi zirvede tamamlamak hem de rakibimizin namağlup unvanına son vermek amacındayız’’ dedi.

SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının bugün Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın seyircimiz olacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, iki takımın saha içerisinde oynayacak oyuncuları ile birlikte teknik ekibi ve müsabaka hakemlerinin sahada olacağı öğrenildi.