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Şampiyonluğun en büyük adayıyız

YOZGATSPOR’un başarılı forvet oyuncusu Hakkı Tosun, ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından birinin de Yozgatspor olduğunu söyledi.

Şampiyonluğun en büyük adayıyız

YOZGATSPOR’un başarılı forvet oyuncusu Hakkı Tosun, ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından birinin de Yozgatspor olduğunu söyledi.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da, golcü oyuncu Hakkı Tosun, ligin ikinci yarısı ile birlikte gollerine devam edeceğini belirtti. Lider Aksaray Belediyespor’un 4 puan geride olmalarına rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını dile getiren Tosun, ‘’4 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Ligin ikinci yarısında bütün maçlarımızı kazanmamız durumunda şampiyonluk turunu atan taraf oluruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile birlikte çok daha güçlü bir ekip olduk. Ligin ikinci yarısında adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Sezon sonuna kadar da şampiyonluk yarışından kopmayacağız. Bende atacağım ve attıracağım goller ile takımın galibiyetinde önemli rol oynamak istiyorum. Biz bir takımız ve sahadaki 11 arkadaşımda galibiyet için elinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bu hafta zorlu bir Kadirli Demirspor müsabakası var. Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden. Ligin ilk yarısında deplasmanda Kadirli Demirspor’u yenmeyi başarmıştık. Şimdi kendi sahamızda da yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.

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