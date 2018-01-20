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Şampiyonluğa inanıyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor‘un Ceyhanspor’dan transfer ettiği Cafer Elek ve Serdar Sudun Yozgatspor forması altında şampiyonluk yaşayacaklarına inandıklarını söylediler.

Şampiyonluğa inanıyoruz

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor‘un Ceyhanspor’dan transfer ettiği Cafer Elek ve Serdar Sudun Yozgatspor forması altında şampiyonluk yaşayacaklarına inandıklarını söylediler.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Şampiyonluğa inanıyoruz

Ligin devre arasında Ceyhanspor’dan transfer edilen ve Kadirli Demirspor ile oynanan müsabakada büyük beğeni toplayan iki oyuncu ligin ikinci yarısında kalan bütün maçları kazanarak şampiyonluk turu atacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Takım olarak tamamen hedefe kilitlendiklerini ve bütün müsabakaları tek tek ele alarak sahaya çıktıklarını hatırlatan iki oyuncu, ‘’Biz Yozgatspor’a şampiyon olmak için geldik. Gerçekten çok iyi bir ekibe sahip olan Yozgatspor’un bizlerde gücüne güç katacağız. Sezon sonunda da şampiyonluk turunu atacağız. Takım olarak buna inanıyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamımız var ve çalışmalarımız da bir kolej takımı edasında sürüyor’’ dediler.

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