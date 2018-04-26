Şampiyonluğa bir adım kaldı

Çekerek Belediyespor Antrenörü Nevzat Uslu, Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şuanda namağlup olarak 12 puanla zirvede yer aldıklarını söyledi. Güçlü takımların yer aldığı bir grupta mücadele ettiklerini dile getiren Uslu, ‘’Şuanda grupta en yakın takipçimiz Yenifakılı Gençlikspor ile aramızda 6 puan fark var. Bu hafta Yenifakılı ile oynayacağız bu müsabaka berabere yada bizim galibiyetimiz ile sonuçlanması durumunda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk turu atan taraf olacağız. Rakibimiz güçlü ama ligin ilk yarısında yenmeyi başardık. Şimdi de Yenifakılı Gençlikspor’u yeneceğimize inanıyorum. Bizim şuanda ilk iki sıramız matematiksel olarak garanti. Bu nedenle sahaya Yenifakılı Gençlikspor’a nazaran çok daha rahat çıkacağız. Alacağımız herhangi bir puan bize Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin kapılarını sonuna kadar açacak. Ben takımıma güveniyorum, şampiyon biz olacağız’’ dedi.