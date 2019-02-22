Şampiyonluğa ambargo koydular

Son 5 yılın şampiyonu Cumhuriyet Ortaokulu, bu senede şampiyonluk turu atarak 6’ıncı şampiyonluğuna ulaştı. 2017 yılında Yozgat şampiyonu olduktan sonra grup müsabakalarına katılan Cumhuriyet Ortaokulu Kız Hentbol takımı bu tarihte gruplarını lider olarak bitirip Çeyrek Final oynama başarısını göstermişlerdi. Bu sene ise hedeflerini Türkiye şampiyonluğu olarak belirleyen Cumhuriyet Ortaokulu Kız Hentbol takımı Hentbol Antrenörü Ensi Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Enis Atmaca, son yıllarda hentbol branşında Yozgat’ta iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Genç kızların yetiştiğini ve önümüzdeki yıllarda Cumhuriyet Ortaokulu Kız Hentbol takımının öğrencilerini liglerde oynarken göreceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Son 6 yılda Cumhuriyet Ortaokulu Kız Hentbol takımı Yozgat şampiyonu oldu. Bu büyük bir başarı, Cumhuriyet Ortaokulu iyi bir jenerasyon yakaladı ve bunu devam ettiriyor. Ben inanıyorum ki bu takım bu sene grup müsabakalarından çıkacak ve Türkiye finallerine kadar gidecektir. Ben Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Yaman’a, Beden Eğitimi Öğretmeni Hande Elma’ya teşekkür ediyorum’’ dedi.