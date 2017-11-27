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Şampiyonluğa 20 bin lira

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un şampiyonluk turunu atması halinde verilecek prim kampanyasına destek artıyor.

Şampiyonluğa 20 bin lira

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un şampiyonluk turunu atması halinde verilecek prim kampanyasına destek artıyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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Şampiyonluğa 20 bin lira

İşadamı Harun Hakan Şöhret’ten sonra işadamı Emin Sarıkaya da şampiyonluk primi açıkladı. Yozgatspor’da uzun süre yöneticilik yapan Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ilin tek heyecan kaynağı Yozgatspor’u sezon başından bu yana yakinen takip ettiğini hatırlattı. Sarıkaya, Yozgatspor için diriliş yılı olan bu sezonda, şampiyonluk havası esiyor olmasından mutlu olduğunu kaydetti. Sarıkaya, ‘’Yozgat’ımıza en güzel ve başarılı yılları yaşatan Yozgatspor’umuz için İşadamı kardeşimiz Hakan Hamza Şöhret’in çağrısını aldım. Hakan kardeşimin dediği gibi en az benim kadar memleketini seven yücelten yüzlerce binlerce büyüğüm ve küçüğüm var. Biz de bu heyecana ortak olmak istedik. Yozgatspor’umuza Emin Emlak ve İnşaat olarak 20 bin lira şampiyonluk primi sözü veriyorum. Bu memleket bizim, bu sevda bizim. Armayı yere düşürmemek için Yozgat sevdalılarına seslenmek istiyorum; Şimdi tam zamanı. El ele verip takımımızın şampiyon olması için elimizden geleni yapalım. Yozgat ve Yozgatspor sevdalısı Hakan Hamza Şöhret’e yapmış olduğu bu müthiş kampanyadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolun sonu çok güzel olacak. Bir olursak, diri olursak, bir varken Yozgatspor yıkılmaz’’ ifadelerini kullandı.

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