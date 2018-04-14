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Şampiyonlardan ziyaret

FUTSAL Grup müsabakalarında bütün rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokullu öğrencileri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Şampiyonlardan ziyaret

FUTSAL Grup müsabakalarında bütün rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokullu öğrencileri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Şampiyonlardan ziyaret

Günün anısına öğrencilere kalem seti hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.  İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, spor yapan çocukların, yaşıtlarına göre birçok farklı beceriye sahip olduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’Bireysel ya da takım oyunu sporları türlerini düzenli olarak yapan çocuklar, yetişkinlik yaşamlarında da genellikle spora devam ettiği gibi, hayatları boyunca, çocuk yaşta yaptıkları sporun etkilerini yaşamaya devam ediyorlar. Aynı zamanda spor, öğrencilerimizin derslerinde olan başarılarını arttırmasına, kendilerinin yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlamaktadır‘’ dedi.

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