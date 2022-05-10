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Şampiyonlardan ziyaret

Yozgat U18 futbol ligini şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Beyediyespor’un teknik ekip ve futbolcuları Yozgat’ın Sorgun ilçesi Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

10 Mayıs 2022 Salı 00:39
Şampiyonlardan ziyaret

Şampiyonluk kupasını Ekinci’ye veren futbolcular Tokat’ta düzenlenecek olan grup müsabakalarında da başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Yozgat U18 liginde şampiyon olan futbol takımımız göğsümüzü kabarttı. Şampiyonluk kupasını gururla kaldırdık. Tokat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Hepsini gösterdikleri bu başarıdan dolayı kutluyorum, umarım aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da gösterirler’’ dedi. 

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