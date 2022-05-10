Şampiyonlardan ziyaret

Şampiyonluk kupasını Ekinci’ye veren futbolcular Tokat’ta düzenlenecek olan grup müsabakalarında da başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Yozgat U18 liginde şampiyon olan futbol takımımız göğsümüzü kabarttı. Şampiyonluk kupasını gururla kaldırdık. Tokat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Hepsini gösterdikleri bu başarıdan dolayı kutluyorum, umarım aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da gösterirler’’ dedi.