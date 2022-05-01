Şampiyonlardan ziyaret

Aynı zamanda Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulüp Başkanı olan Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ile birlikte ağırladı. Sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, oyuncuların tebrik etti. Köse, ‘’Hentbol Erkekler 2’inci Lig Grup mücadelesi, Play-Off ve Dörtlü Final Maçları sonrası namağlup Türkiye Şampiyonu olarak 1’inci Lige yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımımız şampiyonluk kupası ile bizi ziyaret ettiler. Cenabı Hak’tan aldıkları başarılı sonuçlar ile bizleri gururlandıran takımımızın başarılarının daim olmasını diliyorum’’ dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ise Hentbol Erkekler 2’inci Lig Play-Off mücadelesi ve final maçlarında yenilgi almadan Türkiye Şampiyonu olan ve 1’inci Lig’e yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımını tebrik ettiğini ve 1’inci ligde başarı dilediğini belirtti.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep ise şampiyon olmak için çıktıkları uzun ve meşakkatli yolu Allah’ın izni ile namağlup olarak şampiyon tamamlamayı başardıklarını vurguladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin destekleri ile bu şampiyonluğu kazandıklarını hatırlatan Salep, ‘’Aynı zamanda kulüp başkanımız olan Celal Köse’ye, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Tanışman’a bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon hedefimizi Allah’a Şükür ulaştık. Önümüzdeki sezon için de kendimize şampiyonluk hedefi belirleyeceğiz. Yozgat’ı her platformda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz’’ dedi.