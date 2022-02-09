Şampiyonlardan ziyaret

Ordu’da düzenlenen Türkiye KickBoks Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil ederek dereceye giren Genç Erkekler 74 kiloda Türkiye 1’incisi olan Mustafa Kaan Zararsız, 89 kiloda Türkiye 1’incisi olan Ebubekir Avcı, Genç Bayanlar 50 kiloda Türkiye 3’üncsü olan Zehra Taştan, Büyük Bayanlar 65 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Buse Deniz, Antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.