Şampiyonlardan ziyaret

Vali Polat, ‘’Spora ve sporcuya her zaman değer ve destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Değerli sporcularımızı ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
09 Şubat 2022 Çarşamba 00:59
Ordu’da düzenlenen Türkiye KickBoks Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil ederek dereceye giren Genç Erkekler 74 kiloda Türkiye 1’incisi olan Mustafa Kaan Zararsız, 89 kiloda Türkiye 1’incisi olan Ebubekir Avcı, Genç Bayanlar 50 kiloda Türkiye 3’üncsü olan Zehra Taştan, Büyük Bayanlar 65 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Buse Deniz, Antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.
Vali Polat, ‘’Spora ve sporcuya her zaman değer ve destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Değerli sporcularımızı ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.