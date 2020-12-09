Şampiyonlardan ziyaret

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Judo Kursunda eğitim alan ve çıktıkları müsabaka sonrasında da Türkiye Şampiyonu olan Judocular Antrenör Veysel Gezergün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı ziyaret ederek başarı hikayelerini anlattılar. Judo işitme engelli Türkiye Şampiyonu sporcular Judo Antrenörü Veysel Gezergün ile birlikte kendilerine her fırsatta destek olan İl Müdürü Rasim Parlak’a teşekkür ziyaretinde bulundular. İl Müdürü Rasim Parlak ise Türkiye şampiyonu sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederken bazı hediyeler ile de ödüllendirdi.