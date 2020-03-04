Şampiyonlardan ziyaret

Yoldaş, Yozgat merkezde gerçekleştirilen okullar arası satranç turnuvasında minikler kategorilerinde kızlarda şampiyon erkeklerde ise ikinci olan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunun öğrencilerini kabul etti. Satrancın olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştiren bir spor olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Satrancı çocuklarımıza sevdirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelişimini desteklemeye, her alanda imkânlarımızı artırmaya gayret ediyoruz. Çünkü sizleri ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacaksınız” diye konuştu. Daha sonra İlçe Millî Eğitim Müdürü Yoldaş, öğrencileri, okul müdürü ve antrenörü tebrik etti.