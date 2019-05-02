Şampiyonlardan Yozgatspor’a mesaj

Pazar günü Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekibe başarı dileğinde bulunan şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel, ‘’Yozgat Ordu’dan zafer ile dönecektir. Bizler Yozgat’ımızın takımına inanıyoruz. Yıllardır özlemini duyduğumuz profesyonel lige takımımızın çıkacağına eminiz. Tüm dualarımız ve kalbimiz Yozgatspor ile. Şampiyonluk Yozgatspor’a yakışır’’ dediler.